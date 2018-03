João Formiga folgado

(Por Aryane Cararo)

As histórias, muitas vezes, têm o poder de serem mais interessantes do que a realidade, não acha? Pois as formigas que eram colegas de formigueiro de João Formiga achavam. Se não fosse assim, o folgado do João não passaria o dia tirando sonecas, sem trabalhar, enquanto as outras carregavam nas costas a comida para todo o formigueiro. João era um ótimo contador de histórias, mas contador das aventuras que seu avô, uma destemida formiga, viveu. Era tão bom que as outras formigas até se esqueciam de ficar bravas com ele, quando não fazia suas tarefas. E elas estavam tão acostumadas a ouvir os relatos fantásticos do avô do João que, quando ele saiu pra viver suas próprias aventuras, todos logo imaginaram que João estava atravessando (e vencendo) perigos incríveis durante uma tempestade. Quando elas descobriram que ele só estava tirando um cochilo enquanto a chuva caia, ficaram até decepcionadas.

É até engraçado ver uma formiga preguiçosa. A gente está tão acostumado a ver sempre a figura da formiga trabalhadora e da cigarra fanfarrona, que não pensa que em um formigueiro com milhares de formigas pode, sim, ter uma que gosta é de tirar um cochilo. É isso o que esse livro, de ilustrações de traços simples e bacanas, traz.

João Formiga. Autor: Gustavo Roldán. WMF Martins Fontes, R$ 42.