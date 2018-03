Lobo atrapalhado

(Por Aryane Cararo)

O lobo se acha realmente muito esperto. Só porque disse meia dúzia de elogios para a Chapeuzinho Vermelho, acredita que vai se dar bem se vestindo de vovó e devorando a menina sem que ela perceba a fraude. Todo malandrão, vestiu a camisola e só ia apagar as pistas de suas pegadas quando foi pego de surpresa pelo vento, que fechou a porta de repente. Resultado: o lobo estava ridiculamente vestido de camisola rosa no meio da floresta! Claro que todo mundo começou a rir e chamá-lo de vovó: os três porquinhos, os ursinhos, o caçador, os sete anões e até o príncipe da bela adormecida. Que vergonha! O malandro se deu mal.

Você consegue imaginar como ele saiu dessa (se é que vai sair dessa trapalhada toda!). E consegue pensar em como o mesmo lobo pode se dar mal na história dos três porquinhos? No livro O Mais Malandro, o autor Mario Ramos deu a sua versão para o lobo, fazendo-o passar bastante vergonha, num texto divertido, com uma ideia engraçada. E você, o que fará com ele?

O Mais Malandro. Autor: Mario Ramos. Berlendis & Vertecchia Editores, R$ 39.