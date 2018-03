(Por Aryane Cararo)

Um lobo bom é um lobo de verdade? Como responder a isso se nas histórias o lobo é sempre mau? E o que fazem os lobos bons? Eles uivam? Certamente. Derrubam casas? Não. Comem gente? Definitivamente não.

O lobinho Rolf, que era amigo da dona Julieta, gostava de fazer bolos, comia todos os legumes e era legal com os porquinhos e a Chapeuzinho. Um dia, o Lobo Mau o encontra e não acredita no que vê: um lobo bom?! É essa a história de O Lobinho Bom. Neste livro, você vai descobrir que Rolf tem, sim, um lado selvagem, principalmente quando mexem com seus amigos. Mas será que um lobo bonzinho sobrevive nas histórias infantis?