Mar com lua, gata com elefante

(Por Natália Mazzoni)

O mar apaixonado pela lua, uma gata que casou com um elefante e duas Brancas de Neve no mesmo lugar. Será que isso tudo existe? Existiu sim, no Circuito Estadinho do último sábado (dia 17). Quem esteve por lá participou do último Circuito do ano, que foi cheio de histórias legais.

A dupla de contadoras Priscila Harder e Bebel Ribeiro começou pedindo para todo mundo fazer uma “fábrica de concentração”. Era só esfregar as mãos e colocar nos olhos, na boca e no coração. Assim todo mundo ficou preparado para a contação de histórias.

A Marina Bolsanetti Fernandes, de 2 anos, colocou bastante concentração nos olhinhos, para não perder nada.

A primeira história que a Bebel e a Priscila contaram foi de quando o mar se apaixonou pela lua. Certo dia, o mar resolve presentear a lua com uma concha. Depois disso, com a ajuda do sol, eles construíram uma grande casa para morar… o céu! Lindo esse conto, não é?

Antes de começar a próxima história, a dupla lançou uma adivinha: sobe a montanha, chega à praia, mas não sai do lugar. O que é isso? A estrada!

Quem adivinhou essa foi a Izabela Souza Freitas, de 9 anos. Mas ela contou com uma ajudinha do seu pai, o Rogério.

A outra história foi sobre uma mãe que não deixava o seu filho se casar. Muito bonito, o jovem era cobiçado por várias moças que visitavam a aldeia onde moravam. Para garantir seu filho sempre por perto, a mãe do jovem o fez prometer que jamais se casaria com uma mulher que tivesse provado a comida que ela cozinha.

As lindas jovens não resistiam e acabavam comendo o mingau delicioso que a mãe ciumenta preparava. Até que, um dia, um grupo de moças muito espertas levou comida para a aldeia e escondeu-a nos arbustos. A mãe cozinhava, oferecia o mais delicioso mingau que sabia fazer, e nada. Foi assim que o jovem conseguiu se casar. Essa história veio de Zimbabue, na África.

Mais uma adivinha antes de começar a próxima história: o macho é de comer e a fêmea é de rolar? O bolo e a bola!

Quem acertou essa foi a pequena Marina!

A próxima história também veio lá da África. É sobre uma gata que queria se casar com a criatura mais esperta do mundo. Casou com um gato. Não contente, largou o gato e se casou com um leopardo, depois com um elefante, depois com um caçador. Mas a gata nunca estava satisfeita. Até que um dia ficou amiga de uma mulher e passou a viver dentro de uma casa com ela. As contadoras disseram que essa história mostra como os gatos viraram animais de estimação dentro de nossas casas.

As contadoras usaram um cachecol para representar a gata!

O Marcos Paulo Lins Silva, de 7 anos, adorou essa história!

A Amanda de Almeida Evangelista, de 8 anos, sempre está no Circuito Estadinho. Ela adora contação de histórias.

As irmãs Mariana e Yasmin Mendonça de Oliveira, de 2 e 8 anos, também estavam por lá. A Mariana estava vestida de Branca de Neve, sua princesa favorita. Sua irmã Yasmin contou para o Estadinho que ama ler e aprendeu bem cedo, quando tinha apenas 4 anos.

Olha só, mais uma Branca de Neve apareceu no Circuito Estadinho! Pena que ela levantou rapidinho e foi passear pela livraria. Por isso ficamos sem saber o nome dela.

Falando em princesas, você sabia que existe uma princesa pipoca? Com vestido branco e uma pipocona no cabelo? Duvida? Olha só.

É a Carolina Pereira Zampolli, de 7 anos. Ela virou a princesa pipoca para a sua apresentação de fim de ano do balé. Já que estava linda, foi assim mesmo para o Circuito Estadinho ouvir histórias!

Esse é o Nicolas Pereira Zampolli, de 9 anos. Ele é irmão da pipoca, que dizer, da Carolina.

As irmãs Talita e Amanda Bernardes Papo, de 8 e 9 anos, também foram para a Livraria Cultura participar da contação.

O Erik Bonizzia Zankui, de 9 anos, contou que gostou mais da história de quando o mar de apaixonou pela lua.

A Livia Hana Tanaue, de 6 anos, foi a primeira a chegar ao Circuito Estadinho de sábado. Antes das histórias começarem, ela aproveitou o tapete da livraria para dar cambalhotas!

Os pequenos Laísa e Pedro Maeda, de 1 e 3 anos, foram para o evento ouvir histórias com o papai Bruno.

E foi assim o último Circuito Estadinho do ano. O Estadinho aproveita para agradecer todo mundo que participou de cada sábado de evento. No ano que vem tem mais. Histórias, oficinas, colagens, desenhos, adivinhas, músicas…