O melhor do Natal de Snoopy

Você conhece o Snoopy? Esse cachorrinho da raça beagle apareceu nas tirinhas de um cartunista chamado Charles Schulz em em outubro de 1950.

Quando dorme, em cima do seu telhado, Snoopy tem sonhos muito criativos e malucos. Seu dono e melhor amigo é o Charlie Brown, um menino esperto que sonha em montar um time campeão de beisebol. Nessa turma ainda tem Lucy, Linus, Sally, Schroeder, Patty Pimentinha, Marcie e o passarinho Woodstock.

Uma curiosidade: o pequeno Snoopy só “falou” pela primeira vez em uma tirinha só em 19 de outubro de 1952, dois anos depois do seu nascimento nos quadrinhos. E suas histórinhas já têm mais de 60 anos.

No livro O Natal da Turma do Snoopy você se diverte com tirinhas de várias gerações. Todas sobre no Natal.

O legal é acompanhar a mudança no traço do desenho e também na conversa da turmina, que muda com o passar do tempo. A cada ano eles questionavam os valores da vida moderna e do sentido do Natal.

Mas o mais legal é que, além de você conhecer mais esse personagem tão querido, seus pais vão adorar acompanhar você na leitura.

Livro: O Natal da Turma do Snoopy

Autor: Charles Schulz

Editora: Cosac Naif

Preço: R$ 55