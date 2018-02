O pinheiro insatisfeito

Um pinheiro vivia triste no meio da floresta. Via suas amigas árvores sendo levadas para virarem parte de barquinhos que navegavam pelo mar. “Como eu gostaria de ser alto o bastante para ir ao mar”, suspira.

E de tanto desejar sair de lá, um dia o pequeno pinheiro é levado para ser árvore de Natal. Aquela noite foi a mais feliz de sua vida, mas as coisas acabaram de um jeito bastante triste.

Essa história é de Hans Christian Andersen, o mesmo autor da história do Soldadinho de Chumbo, e foi publicada pela primeira vez na Dinamarca em 1844. No livro O Pinheirinho de Natal, esse conto foi recontado por Tatiana Belinky.

Se você ficou curioso para descobrir como acaba a trajetória desse pinheiro que estava sempre insatisfeito com a própria vida, pode se preparar para um final bem diferente dos convencionais. Boa leitura!

O Pinheirinho de Natal

Autora: Tatiana Belinky

Editora: Caramelo

Preço: R$ 32,90