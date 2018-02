Havia uma moça que, todos os dias, soltava um pum bem alto! Quando ela se casou, prometeu se comportar e não soltar mais gases. Mas ela não conseguiu cumprir a promessa e seu marido ficou uma fera.

O conto, que será exibido em português e japonês, faz parte do Kamishibai. O que é isso? É a narração de histórias com painéis de desenhos, que acontece no sábado (dia 3), na Fundação Japão.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Você sabia que o kamishibai nasceu no Japão por volta dos anos 1930? Faz quase 80 anos que esse recurso existe! No começo, ele era usado para contar histórias para as princesas. Só por volta de 1946 é que o kamishibai ficou popular.

Os contadores de história andavam pelas ruas de bicicleta, batendo castanholas e vendendo doces e, quando reuniam bastante gente, eles abriam o kamishibai (os desenhos) e começavam a contar.

O Pum da Esposa. Fundação Japão, ao lado da biblioteca. Av. Paulista, 37, 2º andar, São Paulo, (11) 3141-0110. Sábado (dia 3), às 14 h e 15 h há sessões em japonês; às 14h30 e 15h30, as sessões são em português. Grátis. 30 minutos. Reccomendação da produção: a partir de 4 anos.

Especial de Férias: todo dia uma dica diferente no blog!