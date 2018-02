Você leu o Fabriqueta de Ideias desta edição? A escritora Katia Canton contou sobre um compositor italiano chamado Antonio Vivaldi, que criou uma obra musical muito legal no ano de 1723, chamada de As Quatro Estações. Para o inverno, o músico deu uma sonoridade mais grave, com repetições de sons.

Então, Katia propôs que cada um ouça a música e escreva ou desenhe uma história baseada nela. Quer tentar?

É só clicar aqui.

