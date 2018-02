Os 50 melhores livros

(Por Aryane Cararo)

O Estadinho entra de férias no período de Natal e Ano Novo. Voltamos só no dia 7 de janeiro. Mas não precisa ficar triste. Nós preparamos uma edição especial, com o dobro de páginas, para você ler e brincar. E ficar muito bem acompanhado. É a Seleção Estadinho – Melhores Livros de 2011, ou seja, uma lista com 50 livros infantis muito legais que foram lançados ao longo do ano. Todos são uma ótima leitura. E podem ser grandes amigos nas suas férias.

Eles foram escolhidos por dez jurados convidados, que são especialistas em literatura infanto-juvenil. Cada um elegeu seus cinco livros preferidos. Como alguns foram citados mais de uma vez, o Estadinho entrou na seleção para fechar a lista em 50 boas indicações (por isso, escolhemos apenas quatro títulos que achamos incríveis e precisavam estar nessa relação). Mas, se pudéssemos, indicaríamos muito mais. Vale a pena guardar a edição como referência e ler o máximo possível de livros durante o ano de 2012. Fizemos até uma fichinha, como essas de biblioteca, para você marcar o que vai ler no ano que vem e avaliar cada obra, dando estrelinhas.

Tudo bem, a gente entende que, às vezes, não sobra muito tempo para ler nas férias. Sem problemas! Quem não quiser ler, pode brincar com a gente. Os 20 primeiros colocados na nossa Seleção de Livros também viraram brincadeiras. Tem caça-palavras, escultura em papel, jogo da memória e um montão de propostas divertidas, sempre relacionadas aos livros. Os outros 30 livros estão na nossa versão online (lá estão os 50 títulos, mas só com a justificativa dos jurados, sem brincadeiras). E a versão completa está disponível para iPad, basta baixar o aplicativo do Estadão de hoje (dia 17).

Clique aqui para abrir a edição online

Se você não viu a edição impressa, clique nas páginas abaixo, imprima e divirta-se!

Boas férias!

Feliz Natal!

E um ano novo cheio de coisas boas!

Para montar o cavalo do livro Imitabichos (Cosac Naify), clique aqui e também aqui.

Atenção: Não haverá Estadinho impresso nos dias 24 e 31 de dezembro. Voltamos no dia 7 de janeiro, com novidades. No blog, as atividades serão interrompidas de 26 de dezembro até a primeira semana de janeiro.