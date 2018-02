Os livros de Keith Haring

Assim como a matéria deste sábado (no Estadinho de papel), o livro Ah, Se a Gente Não Precisasse Dormir também traz comentários de crianças sobre as obras do artista Keith Haring. O mais legal é que com ele você pode pirar e ver, em cada desenho, o que vier na cabeça. A arte possibilita imaginar tudo como quisermos. Então o céu pode ser vermelho e um sapo pode, sim, ter asas. Quer fazer um boneco sem nariz? Quem disse que não pode?

Ah, se a gente não precisasse dormir – Ed. Cosac Naify, R$ 45.

Este livro aí de cima é mais uma dica legal, um jeito divertido de passar o tempo. Nina tem um caderno só para guardar recordações. Todas muito importantes. Algumas, secretas. Tem espaço para o papel de bala que ganhou da melhor amiga no recreio. Tem um canto só para o trevo de quatro folhas. E outro para fitinhas e adesivos. E uma coleção de flocos de neve, que ela jura que são de verdade.

