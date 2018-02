Pintando o sete

No espaço Passatempo, as crianças fazem arte o ano todo, mas a brincadeira fica ainda melhor nas férias. Confira algumas opções na programação:

Dia 12/7 – das 10 h ao meio-dia e das 15 h às 17 h – para maiores de 5 anos: enfeites em camisetas, calças e tênis.

Dia 13/7 – das 15 h às 17 h – para crianças de 4 a 7 anos: “Brincando com o Ar”, com a turma do Mad Science.

Dia 15/7 – das 15 h às 17 h – para maiores de 7 anos: “Laboratório do Agente Secreto”, com o Mad Science.

Dia 16/7 – das 15 h às 17 h – para maiores de 7 anos: gincanas e desafios.

Dia 19/7 – das 10 h ao meio-dia e das 15 h às 17 h – para maiores de 5 anos: confecção de bijuterias e chaveiros.

Dia 20/7 – das 15 h às 17 h – para crianças de 4 a 7 anos: “Ciências Malucas”, com a turma do Mad Science.

Dia 21/7 – das 15 h às 17 h – para maiores de 7 anos: “Tecelagem em Papel”, com produção de cadernos.

Dia 22/7 – das 15 h às 17 h – para maiores de 7 anos: confecção de máscaras de animais.

Dia 23/7 – das 10 h ao meio-dia – para maiores de 6 anos: aula de culinária.

Dia 27/7 – das 10 h ao meio-dia – para maiores de 3 anos: “Pintura em tecido” em almofadas e bolsas.

Dia 29/7 – das 15 h às 17 h – para maiores de 7 anos: “Viagem Espacial”, com a turma do Mad Science.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se você se interessou pela aula do Mad Science, e deseja saber mais, clique aqui. A turma fez o maior sucesso do último Circuito Estadinho.

Passatempo. R. João Álvares Soares, 1.314, Campo Belo, São Paulo, (011) 5042-2720. Das 10 h às 12 h e das 15 h às 17 h. Necessário inscrição antecipada. Mad Science, R$ 48; oficina de dinossauros e vaquinhas, R$ 42. Recomendação da produção: de 4 a 12 anos.