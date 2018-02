Piquenique e arte no jardim

Faça sua mochila e corra para o Parque do Ibirapuera. Lá, procure saber onde fica o Museu de Arte Moderna, que tem o apelido carinhoso de MAM. Você vai ver um prédio lindo, mas não é para entrar. Do lado de fora, no Jardim das Esculturas, é que você deve estender a toalha e aproveitar a música e a mesa de comidinhas preparadas pelo artista jardineiro André Feliciano. É que ele, como parte da mostra ecológica que acontece dentro do museu, resolveu mostrar como pode ser divertido falar de arte e natureza num evento chamado Piquenique Florescentista.

Ali, pais e filhos de todas as idades vão poder ver de perto o significado dessa tal cultura “florescentista”, um termo criado pelo próprio André, e que representa uma nova forma de se relacionar com o mundo e com as pessoas. Será montada uma mesa de tortas e salgados em forma de câmera fotográfica. Também vai ter, além da música, uma apresentação de poesia. Quem quiser, pode até pedir a vez no microfone e testar esse jeito legal de ver e se expressar.

Família MAM – Piquenique Florescentista

MAM-SP – Jardim de Esculturas: Parque do Ibirapuera (Av. Pedro Álvares

Cabral, s/nº – Portão 9)

Tel.: 5085-1300

Data: 25 de julho (domingo), das 15h às 19h – Grátis

Site: www.mam.org.br