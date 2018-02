Profissão: desenhista de dinossauro

O quer você quer ser quando crescer? Bombeiro, fotógrafo, médico, astronauta ou desenhista de dinossauros? O quê? Será que isso está certo? Pois é, a profissão de quem desenha dinossauros existe de verdade e é chamada de paleoarte. E para ilustrar o Estadinho de papel desta semana, convidamos o paleoartista Leandro Sanches da Costa, que conversa aqui com a gente.

Leandro, desde quando você gosta de dinossauros?

Eu sempre gostei muito de todos os bichos. Já tive até coleção de lagartixa. Mas eu adorava os dinossauros não porque eles eram grandões. E sim porque eu sabia que esses bichos estavam muito mais perto da gente do que se podia imaginar. Afinal, as aves vieram deles.

Que trabalho legal o seu! Como é ganhar a vida desenhando dinossauros?

É bem legal e difícil, pois existem mais de mil espécies de dinossauros no mundo e, além de saber desenhar e deixar bonito, como arte, é preciso conhecer bem os animais para que cientificamente fique tudo certinho. Imagine se coloco cinco dedos em um dinossauro que só tinha quatro? Isso nunca pode acontecer… Então eu juntei minha formação como biólogo com o gosto pelo desenho e me tornei um especialista em ilustração desse tipo.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como paleoartista, você desenha outras coisas?

Sim! Na verdade, o paleontólogo é alguém que estuda vestígios fósseis dos organismos que já passaram pela Terra. Além dos dinossauros, existem as plantas, as bactérias.

Que dica você dá para quem também quer ser um paleoartista?

Observar tudo para ter muitas referências. Olhar atentamente para um pássaro durante dez minutos, por exemplo, pode ser legal para ver os movimentos e detalhes que muitas vezes nunca percebemos. E essa sensibilidade para um desenhista faz toda a diferença.