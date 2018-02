Programa animado

Começa amanhã (dia 8), a 10ª edição do Festival de Teatro de Bonecos do Shopping Jardim Sul, um evento que reúne boas companhias no palco. Todas elas têm algo em comum: o teatro de animação (de objetos, bonecos, sombras e marionetes). E o melhor é que é tudo gratuito, de quinta a domingo, sempre às 17 horas.

Na estreia, tem Circus – A Nova Tournée, com a Cia. Circo de Bonecos. O espetáculo fala de um circo com divertidas criaturas, como minhocas trapezistas, um camelo abusado e uma mosca dançarina.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Confira a programação completa:

Dia 9/7: A Verdadeira História do Lobo Mau, com a Cia. Polichinelo.

Dia 10/7: Balonário – O Balão do Imaginário, com a Cia. Navega Jangada de Teatro.

Dia 11/7: João Come Feijão, com a Cia. Mariza Bassos Formas Animadas.

Dia 15/7: Truks – A Bruxinha, com a Cia. Truks.

Dia 16/7: Era Uma Vez um Gato Xadrez, com a Cia. Polichinelo.

Dia 17/7: Balonário – O Balão do Imaginário, com a Cia. Navega Jangada de Teatro.

Dia 18/7: Circus – A Nova Tournée, com a Cia. Circo de Bonecos.

Dia 22/7: Era uma Vez um Gato Xadrez, com a Cia. Polichinelo.

Dia 23/7: A Verdadeira História do Lobo Mau, com a Cia. Polichinelo.

Dia 24/7: Favela de Papel: na Barra do Catimbó, da Salamandra de Teatro & Cia.

Dia 25/7: Baú de Histórias, da Cia. Ópera na Mala.

Dia 29/7: Quatro Vezes Grimm – Histórias Animadas, da Cia. de Teatro Dayse Nery.

Dia 30/7: Baú de Histórias, da Cia. Ópera na Mala.

Dia 31/7: Histórias de Amar, da Salamandra de Teatro & Cia.

Dia 1/8: Truks – A Bruxinha, da Cia. Truks.

Festival de Teatro de Bonecos do Shopping Jardim Sul. Shopping Jardim Sul. Av. Giovanni Gronchi, 5.819, Morumbi, São Paulo, (011) 3779-3900. Quinta a domingo, 17 horas. Grátis. Até 1/8. Duração: 50 minutos. Recomendação da produção: livre.