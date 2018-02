Quem apagou a luz?

Em uma das salas, Peter Pan perdeu a própria sombra. Na outra, Frankenstein, que despertou para a vida depois de ser atingido por um raio, explica a relação entre a luz e as forças da natureza. Enquanto isso, Alice, através do espelho, inspira a percepção visual em um ambiente com um caleidoscópio e espelhos côncavos e convexos. Parece complicado?

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Calma! Os personagens fazem parte da exposição Grafia da Luz, que conta o caminho da luminosidade na ciência, na história e nas artes. E se parece difícil agora, lá você entende tudinho.

Nos dias 17 e 31 de julho, o Museu oferece também a oficina de férias Pintando com luz. É assim: dentro de uma sala escura haverá uma câmera capturando imagens no modo de longa exposição. As crianças “desenham” no escuro com uma laterna, como se fosse um pincel, enquanto a câmera tira fotos. Depois, do lado de fora, todos conferem o resultado.

Grafia da Luz. Museu da Energia. Al. Cleveland, 601, Campos Elísios, São Paulo, (011) 3333-5600, r. 211. Segunda a sexta, das 10 h às 17 h. Também nos dias 17 e 31/7, das 10 h às 15 h. Grátis. Até 18/12. Recomendação da produção: a partir de 8 anos.