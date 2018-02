Rei no Circuito

Sabe este senhor da foto aí em cima? Você pode não reconhecê-lo, mas com certeza o conhece. Ele se chama Hans Christian Andersen e, apesar de ele ter nascido há mais de duzentos anos, você já deve ter ouvido as histórias que ele inventou: O Soldadinho de Chumbo, O Patinho Feio, Polegarzinha, Pequena Sereia…

Ficou interessado? Então vá para o Circuito Estadinho deste domingo, dia 18. O contador de histórias Giba Pedroza vai falar sobre Andersen e alguns contos que ele criou. Vai ser na Livraria Cultura do Shopping Bourbon, às 16 horas.

Até lá, fique com o poema que Giba criou sobre o escritor:

O Rei do Era Uma Vez

De todas as perguntas,

Que a minha cabecinha já me fez

Ainda agora, veio com essa:

“Quem foi o rei do era uma vez…?”



E foi só olhar para os livros lá na estante

E lembrar da voz da minha avó distante

Que o meu coração respondeu sem medo de errar:

O rei do era uma vez foi Hans Christian Andersen



Nasceu há mais de duzentos anos atrás

Mas tanto fez, como tanto faz

Porque a esse mundo ele veio

Para nos dar de presente a “Pequena Sereia”,

“O Soldadinho de Chumbo” e o “Patinho Feio”.



E ele vive a cada vez que a gente lê

Ou puxa da memória as suas histórias.

Filho de uma lavadeira e de um sapateiro

Desde de pequeno, sonhava histórias

O dia inteiro.



Andersen sabia que as histórias

Contadas a miúde, alegram a alma e fazem bem a saúde

Por isso, meus senhores e minhas senhoras,

Meus amores e minhas amoras

Vamos ouvir e contar as histórias do rei do era uma vez.

Circuito Estadinho: Histórias de Andersen com Giba Pedroza. Domingo (dia 18), às 16 horas, na Livraria Cultura do Shopping Bourbon (Rua Turiaçu, 2.100, Perdizes, São Paulo). Grátis.