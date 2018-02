Roupa nova

Maria Fedida Fedorrilha da Silva era só uma criança, ou melhor, um insetinho, mas vivia muito triste. Seu sonho era brincar com as joaninhas e libélulas, porém, sentia vergonha de seu mau cheiro.

Um dia, ela teve uma ideia: tomou 20 banhos com muito sabão para tirar o cheirinho e ficou de molho por três horas num balde de chá com alecrim. Depois, pintou o corpo com guache vermelho, fez pintas pretas e saiu para brincar com os novos amigos. Foi uma alegria só, mas durou pouco, pois a chuva destruiu seus planos.

Em casa, Maria Fedida nem precisou explicar o que aconteceu. Sua mãe, dona Fedidíssima, colocou a menina no colo e disse: “Não devemos mentir ou enganar ninguém… O que você considera defeito, pode ser uma qualidade. O seu cheirinho, por exemplo, não é por acaso. É uma defesa das maria-fedidas”.

No outro dia bem cedo, duas visitas inesperadas bateram no casco de jatobá onde Fedidinha morava, levando para a menina uma linda surpresa.

A história faz parte do livro A Maria-Fedida Que Queria Ser Joaninha, de Cleisla Garcia. A obra será lançada na quinta-feira (dia 22), com narração da aventura da menina, desenhos dos personagens para colorir e autógrafos da escritora.

A Maria-Fedida Que Queria Ser Joaninha, de Cleisla Garcia, com ilustrações de Tim Well (Editora Cittá, R$ 25). Shopping Pátio Higienópolis. Saraiva Megastore. Av. Higienópolis, 618, (011) 3662-3060, São Paulo. Quinta-feira (dia 22), às 19 horas. Grátis.