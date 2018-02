Teatro no museu

Museu não é só lugar para ver obras de arte. No Lasar Segall, você também põe a cabeça para funcionar e a imaginação para voar. É que neste domingo, dia 25, tem Teatro como vivência da brincadeira, das 15 h às 17 h, no jardim do museu. Em outras palavras, quer dizer que é dia de criar personagens, adereços e cenas de teatro e também participar das histórias e de outras atividades artísticas.

Gostou? Então chegue cedo, pois são só 30 vagas. As inscrições serão feitas na recepção do museu, a partir das 14 horas.

Museu Lasar Segall. Rua Berta, 111, Vila Mariana, São Paulo, (011) 5574-7322. Domingo (dia 25/7), das 15 h às 17 h. Grátis (inscrições a partir das 14 h, na recepção).