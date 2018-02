Toca de gente

Primeiro você desce no escorregador de farinha. Depois, desafia seu pai a deslizar pelo escorregador grandão. Em seguida, passa pela trilha, equilibra-se na ponte, escala o barranco, brinca nas oficinas ecológicas e visita os personagens do sítio no espaço do folclore. É que na Toca da Raposa há um tantão de atividades para você aproveitar o feriado de amanhã (dia 9) ou os outros fins de semana de férias.



Entre uma brincadeira e outra, bata um papo com os bichos. Ah sim, não se assuste se você tiver a impressão de que eles estão o olhando, o entendendo ou até conversando com você. É que os bichos são tão bonzinhos que parecem gostar de receber visitas. Mas, por favor, não tente colocar a mão neles. “Apesar de carinhosos, são animais silvestres e, portanto, não podemos prever seus comportamentos”, explica Caroline Dinola, coordenadora de projetos da Toca. Abaixo, ela conta um pouquinho sobre um dos moradores do parque:

Juju nasceu na divisa do Mato Grosso com o Amazonas e ainda bebê teve o mesmo destino de outros animais silvestres: foi criada por moradores da região como se fosse um bicho doméstico (alguns deles ficam até presos na coleira). Mas, diferente dos cães e gatos acostumados com pessoas, Juju é um macaco-aranha e sofreu bastante. Chegou no centro de triagem da região onde morava muito magrinha, com sarna e piolho. Seguiu para a Toca da Raposa de avião, pois não sobreviveria a uma viagem de carro. Ela era tão bebê que ficava no colo comendo e tomando remédios. Mas isso já faz 4 anos. Hoje, Juju é um dos animais com muita saúde que podem ser vistos na Toca.

A Toca da Raposa programa atividades com grupos escolares o ano todo e abre ao público só em dois períodos, nas férias e no Dia do Índio. Se você deseja saber mais sobre o programa da ‘tribo’, clique aqui.

Toca da Raposa. Rod. Régis Bittencourt, Km 323, Juquitiba, 4681-2854 e 3813-6773. Sábado, domingo e no feriado (dia 9), das 9h30 às 16h30. Entrada: R$ 30 (R$ 25, crianças até 5 anos; só aceita cheque ou dinheiro). Até 31/7. Recomendação: a partir de 3 anos.