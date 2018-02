Que tal uma retrospectiva só com boas notícias? Parte 2

Olá Leitores,

Continuando nossa Retrospectiva de Boas Notícias, o post de hoje é do segmento da Construção Civil, setor que também teve boas notícias em 2011 e esperamos que em 2012 continue nessa boa maré!!

2014 está aí! Vai continuar crescendo

Na primeira metade de 2011, as vendas de materiais acumularam expansão de 0,58 por cento ante os mesmos meses do último ano. Em maio, as vendas de materiais de acabamento dispararam 8,3 por cento ano a ano, enquanto as de insumos básicos cresceram 3,19 por cento. O crescimento maior da indústria de acabamento está associado a dois fatores: o avanço de obras iniciadas no começo do ano e que nesse momento entram em fase de acabamento e a melhoria de renda da população, que incentiva reformas.

Esse crescimento gerou a criação de 6,27 por cento mais de empregos na indústria de materiais na comparação com um ano antes.

Exclusividade em pauta

Na hora de vender um imóvel, muitas questionamentos aparecem. Além da preocupação com o quanto realmente vale, deixar ou não itens embutidos, ter ou não ter outro imóvel em vista, uma dúvida muito comum é deixar ou não a cargo de uma só empresa a responsabilidade de negociá-lo. Existe outra opção que é contratar o serviço de várias imobiliárias, mas qual a diferença? A exclusividade pode ser uma boa alternativa para uma venda mais rápida, já que a imobiliária se esforça ao máximo para negociar o imóvel. Já no caso de várias imobiliários o trâmite pode se tornar mais confuso para o proprietário, pelo fato de ter que lidar com várias empresas.

Apesar das vantagens da exclusividade, o sistema ainda é polêmico no Brasil, prova disso é que menos de 10% das transações são fechadas por exclusividade.”

Refinanciar a casa própria

Instituições financeiras oferecem crédito com prazo de 30 anos e taxa de juros inferior à do mercado. O negócio ainda engatinha por aqui, mas profissionais do setor estão certos de que vai deslanchar nos próximos anos. Esse produto foi regulamentado pelo Banco Central (BC) no fim de 2006 e, a partir de 2007, várias instituições financeiras passaram a oferecê-lo. Cada uma tem as próprias condições, mas, em geral, o cliente pode refinanciar parte da casa em que mora (até 50%, na média) por prazos de até 30 anos e taxas de juros inferiores às do crédito pessoal (mas, em compensação, maiores que o financiamento imobiliário tradicional).

É um custo maior que o do financiamento imobiliário tradicional, que hoje varia, em média, entre 9,5% e 11,5% ao ano, mais TR. No entanto, é inferior ao do crédito pessoal “normal”, hoje, em média, a 49% ao ano, segundo dados do Banco Central.

Negócios na praia

Apartamentos com construções sólidas, acabamentos contra maresia e sustentáveis são uma tendência nas regiões litorâneas brasileiras. Construções em cidades litorâneas são empreendimentos ideais não só para aqueles que desejam morar perto da praia como também investir em um segundo imóvel. O que chama a atenção de investidores ou pessoas comuns que estão a procura de imóvel para veraneio é o fato de alguns investimentos preconizarem o crescimento de cidades como Santos, no litoral paulista, que promete movimentar sua economia em razão dos diversos projetos da Petrobras para a exploração do pré-sal, que estimula e valoriza o mercado imobiliário local.

Diante desse cenário grandes construtoras e incorporadoras brigam por locais privilegiados para novos lançamentos. É o caso da Cyrela São Paulo que lançou no fim do ano passado o Wave, seu primeiro projeto de salas comerciais no bairro do Valongo.

Shopping – Interior passa a Capital

Em 2010, o Brasil tinha metade dos empreendimentos estabelecidos nas capitais. Para 2011 surgiu uma tendência do aumento da interiorização desses empreendimentos. Entre os principais fatores de tal fato estão o maior poder aquisitivo da população e a relativa estabilidade econômica, que tem impulsionado a demanda do comércio varejista.

Amanhã tem mais! E o tema será sustentabilidade!!