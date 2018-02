Brasmeca – Comprometimento e constante renovação e otimização de produtos!

Pioneira na fabricação de cilindros especiais, a Brasmeca foi responsável pela nacionalização de diversos equipamentos importados, o que conferiu a empresa um acúmulo de experiência de três décadas no ramo hidráulico.

Visando acompanhar a evolução das necessidades dos seus clientes, a empresa está sempre investindo em suporte técnico para especificação de produtos, através de visitas técnicas no planta do cliente, podendo assim, oferecer melhorias em seus projetos de cilindros hidráulicos e pneumáticos.

Para fabricação e recuperação de cilindros, a Brasmeca faz uso d um conceito altamente criterioso, especificando insumos e projetos mais adequados para a obtenção de um produto com qualidade, durabulidade e menor custo. Por esse motivo, a empresa se tornou referência no mercado, conferindo aos seus clientes e parceiros maior confiabilidade e menos desperdícios em materiais refugados e perda de tempo com manutenções corretivas, podendo assim, as empresas concentrarem seus esforços em seus produtos e serviços.

E um diferencial, para comprovar a constante preocupação da Brasmeca com a qualidade de seus produtos e processos, em abril de 2005, a empresa obteve a Certificação ISO 9001/2000 pelo Órgão Alemão DQS, que a mantém certificada em projetos, fabricação e reparos em cilindros hidráulicos, pneumáticos, multiplicadores de pressão, acumuladores de pressão, atuadores de torque, clindros rotativos, válvulas rotativas e cilindros telescópicos. E ainda como suporte a essa qualidade, dispõe de uma grande variedade de instrumentos de medições devidamente calibrados por empresa credenciada, danto total garantia de que suas peças atendem a totalidade das especificações exigidas.

Na linha de vedações, a empresa utiliza apenas vedações de primeira linha, desenvolvidas em conjunto com fornecedores parceiros, conseguindo agregar a melhor vedação com custo-benefício compatível com o orçamento de seus clientes.

Com todo esse histórico, pode-se verificar uma constante busca por novas tecnologias, materiais e soluções. Tudo isso faz da Brasmeca uma empresa parceira que busca continuamente atender às necessidades reais e atuais do mercado.

