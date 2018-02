Custo da construção sobe menos em julho

O Índice Nacional de Custo da Construção-M (INCC-M), calculado pelo Instituto Brasileiro de Economia ( Ibre) da Fundação Getulio Vargas (FGV), registrou variação de 0,62% em julho, taxa abaixo da verificada no mês anterior (1,77%). No acumulado do ano, a variação é de 5,95%. Segundo a coordenadora de projetos da FGV/Ibre, Ana Maria Castelo, o que chama atenção no resultado deste mês é o fato de a desaceleração ter ocorrido em todos os componentes da cesta.

De acordo com os dados divulgados, o grupo materiais, equipamentos e serviços teve variação de 0,48%, enquanto no mês anterior foi de 1,02%. A mão de obra variou 0,77% em julho e 2,59% em junho. A taxa de serviços passou de 0,92% para 0,27%.

“A desaceleração da mão de obra era esperada, porque no mês anterior o índice deu um salto por conta dos efeitos do acordo coletivo de São Paulo, que tem o maior peso entre as capitais, e Rio de Janeiro”, disse a coordenadora do índice.

