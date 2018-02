Exclusividade em pauta

Os prós e contras de deixar a cargo de uma só empresa a responsabilidade de negociar o imóvel.

Pensou em vender o seu imóvel? Muitas preocupações aparecem, tais como valor que realmente vale, deixar ou não deixar itens embutidos, já ter ou não outro imóvel em vista. Imobiliárias. Deixar em várias ou em uma só? Em fim, são inúmeros questionamentos, este último vamos responder na matéria a seguir. Boa Leitura!

Quando uma pessoa deseja vender um imóvel, ela tem duas opções: ou contrata o serviço de várias imobiliárias ou faz um contrato de exclusividade com apenas uma delas, por um determinado tempo. Para especialistas há diversos prós e contras na escolha.

A duração do contrato de exclusividade varia conforme a decisão do proprietário, mas o período mínimo é de 90 dias. “É um bom tempo para trabalhar o imóvel”, diz Roseli Hernandes, diretora da Lello Imóveis.

Na opinião de Roseli, a exclusividade pode ser uma boa alternativa para fomentar a venda, pois a imobiliária acaba se esforçando ao máximo para negociar o imóvel, já que só ela detém os direitos de comercialização. “O acordo também dá maior tranquilidade ao cliente”, acredita.

Outra vantagem, na opinião da diretora, é que, quando o imóvel é posto à venda em diversas empresas, o trâmite pode se tornar mais confuso para o proprietário. “Imagine ter de lidar com várias imobiliárias e receber ligações e visitas a qualquer hora do dia”, opina. No caso da exclusividade, o corretor costuma fazer uma avaliação correta da propriedade, nem para mais, nem para menos. “E, dependendo da empresa, ele dá consultoria ao cliente sobre a maneira mais atraente de apresentar o imóvel”, explica.

Apesar das vantagens, o sistema é polêmico no Brasil, na opinião da diretora da D&Andrade, Dagmar de Andrade. “Nos Estados Unidos a coisa funciona porque a legislação exige que as vendas sejam feitas assim. Mas aqui menos de 10% das transações são fechadas por exclusividade.”

A empresária lembra também que há redes de parcerias com o objetivo de aumentar o potencial de vendas. Quando um imóvel faz parte de um contrato de exclusividade e a corretora integra a rede, outras empresas participantes têm acesso àquela propriedade. Se uma delas fechar negócio, o valor da comissão é dividido. “O problema é que o corretor da imobiliária que assinou o termo de exclusividade ganha 25% de comissão sobre a venda, em vez dos usuais 50% – os outros 50% vão para a segunda imobiliária.”

Dagmar ressalta, que neste sistema, o dono do imóvel pode sair perdendo. “Ele fica refém de um corretor. Quando a pessoa coloca o imóvel em várias empresas, o mercado todo trabalha para ele”, explica. A corretora da SunHouse – especializada em imóveis de alto padrão –, Naomi Takahace, reconhece que há certa resistência dos clientes em trabalhar com uma única imobiliária. “Muitos acham que vão perder”, diz.

Defensor do sistema de exclusividade, o presidente do Creci-SP, José Augusto Viana Neto, informa que a entidade vem elaborando um projeto de lei que pretende tornar obrigatória a prática da exclusividade. “O que torna o sistema atraente é a segurança e a maior tranquilidade que a corretora ganha para trabalhar o imóvel”, diz Viana Neto. “Hoje a competição ocorre numa selva de pedra.”

