Que tal uma retrospectiva só com boas notícias? Parte 3

Olá Leitores, estamos na penúltima parte da nossa retrospectiva, hoje falando de sustentabilidade, assunto muito em voga em 2011 e que esperamos, continue em 2012. Afinal, está mais que comprovado que preocupação com o meio ambiente, fatores para diminuir a poluição do nosso planeta, alternativas simples de reciclagem, não é questão de moda e sim de conscientização! Esperamos que gostem da leitura!

Tudo se transforma

Em 20 anos, o Brasil conquistou a liderança mundial na reciclagem de latas de alumínio. Esse título existe graças ao reaproveitamento de cerca de 97% do material, à frente do Japão, Europa e Estados Unidos. Em 2010, foram recicladas 17,7 bilhões de latinhas no país. Trata-se de uma cadeia de coleta com grande importância econômica: renda extra para centenas de famílias e importância ambiental: economia de energia e matéria prima, que deixa de ser extraída da natureza. Além disso, o alumínio pode ser reciclado infinitas vezes, sem perder suas propriedades. Apenas para comparação, nos anos 70, por exemplo, um quilo de latas produzia apenas 49 novas unidades de 350 ml. Hoje, a mesma quantidade produz 74.

Segurança para o Consumidor

Previsto para 2013, um novo modelo de código de barras, impedirá a comercialização de itens vencidos. A nova tecnologia dependerá de um software instalado na frente dos caixas dos checkouts que acusa se o produto está vencido. O objetivo do novo modelo é a otimização do controle, hoje, feito manualmente e resultando em muitos produtos vencidos nas gôndolas. Além da funcionalidade de acusar a validade do item, o sistema mostrará a quantidade de produtos vendidos de cada lote, permitindo ao estabelecimento um maior controle do que está dentro da loja.

Alternativa rápida e limpa na Construção Civil

O uso do papelão na construção civil pode representar uma alternativa que proporcione mais rapidez na obra e com um processo mais leve e salubre. A escolha do material levou em conta critérios como reciclagem e produção de celulose e papelão, uma matéria-prima abundante no Brasil, além de poder ser reciclado várias vezes sem precisar de um grande processo de transformação para a reciclagem. Basta triturá-lo e misturar com água.

Semáforos de LED

A empresa DirectLight, de São Carlos – SP, criou semáforos inovadores com lâmpadas de Diodos Emissores de Luz (Led) de alta potência. Os semáforos inteligentes funcionam com luz solar, energia elétrica e banco de baterias, garantindo a segurança necessária ao trânsito em caso de blecaute. O projeto ótico é inédito no Brasil. Estes novos modelos de semáforos têm como principal diferencial inibir a ação do sol, pois nos semáforos comuns os raios solares incidentes nos refletores são projetados de volta criando a sensação de falso aceso (efeito fantasma), dificultando a visibilidade das cores .

Outra característica importante é a sua eficiência. As luzes de Led são mais duradouras e econômicas. Enquanto as luzes normais têm vida útil de 1.000 horas e gastam 100 watts, os Leds chegam a 50 mil horas, no mínimo, de vida útil e utilizam 10 watts apenas. Além disso, outro fator positivo é a diminuição da mão de obra para manutenção, uma vez que as lentes de Led têm grande durabilidade, cerca de três ou quatro anos, além de utilizarem um número menor de leds que os semáforos convencionais, apenas sete.

Brasil tem sua primeira certificação “Green Building”

O edifício Comendador Yerchanik Kissajikian, localizado na Av. Paulista, 901, é um novo marco na sustentabilidade de edificações existentes no país. Ele foi o responsável pelo Brasil ter sua primeira certificação “Green Building”. Mas para isso, o empreendimento teve que alterar algumas de suas políticas e também criar novas, passando até pela seleção de novos fornecedores, em um processo que levou dois anos, envolveu mais de 50 profissionais e estabeleceu novos procedimentos como, por exemplo, compras sustentáveis, critérios de seleção de fornecedores, eficiência energética, uso racional da água, por meio da troca dos metais e louças sanitários por modelos econômicos, instalação de barreiras de contenção de poeira nas entradas, procedimentos de limpeza de pisos e carpetes, colaborando para a qualidade do ar interno, minimizando problemas de saúde, gerenciamento de resíduos sólidos e programas para reciclagem de 80% de pilhas e baterias.

Essa certiticação, entre inúmeros benefícios, significou melhor qualidade de vida para os ocupantes, menores impactos para a cidade, uma efetiva redução de custos e maior competitividade, gerando ainda maior rentabilidade para seus investidores.

E amanhã temos a última parte da nossa retrospectiva, falaremos sobre tecnologia!