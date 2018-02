Que tal uma retrospectiva só com boas notícias?

2011 está terminando! E vamos combinar que esse ano foi de muita movimentação na nossa economia, não acham?

No geral, tivemos notícias não tão boas e outras muito boas pro nosso mercado e pra alguns segmentos e são dessas que vamos falar ao longo dessa semana! Um apanhado de tudo que postamos em nosso blog esse ano. Falamos de sustentabilidade, alimentação saudável, recordes de crescimento de alguns setores, em fim, aos que não conseguiram ler todas as matérias, aproveitem agora e aos que leram, vamos recordar!!

Há! E pra leitura ficar melhor ainda os assuntos estão divididos por categorias e vamos postar uma por dia até quinta-feira, ok? Vamos começar falando dos assuntos que foram destaque no segmento Alimentação.



Boa leitura a todos.

Fruto bom!

Um fruto originário da Região Norte do Brasil invadiu o mundo, o Açaí! Além de ser uma importante fonte de renda para a população que vive às margens dos rios na região amazônica, seu teor de vitaminas, proteínas e minerais ajuda na redução da desnutrição da população carente do Norte do País, além de ser delicioso.

O Café nosso de cada dia!

O crescimento no consumo individual do café vem registrando alta consecutiva nos últimos sete anos. Resultado? Fez com que a demanda total do produto chegasse a 19,13 milhões de sacas em 2010. E para 2011, aliado ao crescimento do consumo das classes C e D, o ritmo elevado no consumo continuou crescendo.

E dá-lhe água!

Água mineral foi campeã de vendas no primeiro bimestre de 2011, ante 2010. A bebida teve alta de 32,7% nos dois primeiros meses do ano. Segundo estimativa da Associação, a expectativa é que a mudança no hábito do consumidor e o aumento do poder aquisitivo gerem um aumento de 45% nas vendas do produto durante o verão, com previsão de crescimento de 15% para este ano, em comparação com 2010.

No Brasil existem 420 empresas engarrafadoras de água mineral e cerca de 30 mil distribuidoras.

Todo mundo quer vender!

Os panetones são os produtos que mais têm marcas próprias no varejo. De cada 100 marcas, 38,6% pertencem a supermercados e até padarias. Mas por que os panetones são o produto com maior participação nesse segmento? É um mercado que movimenta mais de R$ 2 bilhões em apenas três meses do ano (outubro a dezembro).

A hora e a vez dos saudáveis!

O teor de sódio em 16 categorias de alimentos industrializados deverá ser reduzido a partir de 2012. O Ministério da Saúde assinou em abril deste ano termo de compromisso com associações representativas do setor produtivo de alimentos no qual foram pactuadas metas de redução do teor máximo de sódio por parte da indústria. A redução será feita aos poucos. Os primeiros alvos são massas instantâneas, pães de forma e bisnagas. O consumo excessivo está associado a doenças cardíacas e problemas renais.

E o leite cresce!

O consumo de produtos lácteos no Brasil deve crescer, em média, 3% ao ano até 2.012. Para o consumo mundial, a Tetra Pak prevê um avanço de 2,2% ao ano entre 2.009 e 2.012. O mercado brasileiro tende a impulsionar o desempenho global da indústria. Somente no segmento longa vida, o aumento será de 5,7%, puxado pelo bom resultado das vendas de leites com sabor, enriquecidos e de outros produtos lácteos, como leite condensado e creme de leite.

Amanhã tem mais e vamos falar do mercado da Construção Civil!