Retomada da economia faz consumo de lácteos reagir

A recuperação da economia, após a crise financeira de 2008/2009, ocorreu mais rápido do que se imaginava, principalmente nos países em desenvolvimento, e levou a Tetra Pack a rever para cima a estimativa de consumo mundial de produtos lácteos no ano passado.

A última edição do Tetra Pack Dairy Index, pesquisa global sobre tendências de consumo na indústria de leite divulgada ontem, estimou um consumo de 264 bilhões de litro em 2009, 1,8% a mais do que no ano anterior. Na edição de dezembro da pesquisa realizada pela febricante sueca de embalagens longa vida, a previsão era de 263 bilhões de litros, com crescimento de 1,3%.

A pesquisa considera apenas os produtos lácteos líquidos. “A recuperação econômica foi mais rápida, sobretudo em países que têm crescido substancialmente, como China, Índia e Brasil”, disse Dennis Jönsson, CEO e presidente do grupo Tetra Pak

No Brasil, o consumo de produtos lácteos líquidos somou 12 bilhões de litros ano passado e deve alcançar 13 bilhões este ano, afirmou Eduardo Eisler, diretor de marketing da Tetra Pack no Brasil. Ele destacou que a demanda continua crescendo nos Estados do Nordeste e também no Norte, graças ao aumento da renda da população.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Fonte: Valor Econômico