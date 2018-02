Tudo se transforma

“É uma simples latinha de refrigerante vazia”. Será que é só isso mesmo? Amigos leitores, no post a seguir, vamos saber a importância dessa simples latinha para a natureza, a economia e o sustento de muitas famílias. Matéria muito legal e informativa. Boa leitura a todos!

Em 20 anos, o Brasil conquistou a liderança mundial na reciclagem de latas de alumínio.

Jogar uma latinha de alumínio no lixo é quase como descartar uma moeda. Prova da importância do produto é a quantidade de pessoas em praias, shows e outros eventos recolhendo a embalagem para vendê-las. O Brasil ostenta o título de líder em reciclagem, com um reaproveitamento de cerca de 97%, segundo dados da Associação Brasileira do Alumínio (ABAL), à frente do Japão, Europa e Estados Unidos. Em 2010, foram recicladas 17,7 bilhões de latinhas no país.

Algumas explicações para o fenômeno. Segundo Henio de Nicola, da comissão de reciclagem da ABAL, desde o início da produção de latinhas de alumínio no Brasil, há apenas vinte e poucos anos, a indústria investiu e se estruturou para criar a cadeia da coleta, que representa importância econômica: renda extra para centenas de famílias e importância ambiental: economia de energia e matéria prima, que deixa de ser extraída da natureza.

O alumínio pode ser reciclado infinitas vezes, sem perder suas propriedades. Segundo o International Aluminium Institute (IAI), a obtenção do alumínio a partir da reciclagem utiliza apenas 5% da energia elétrica e emite somente 5% de gases de efeito estufa em comparação à produção do metal primário. Além disso, com o avanço da tecnologia, consegui-se ampliar a produtividade. Nos anos 70, por exemplo, um quilo de latas produzia apenas 49 novas unidades de 350 ml. Hoje, a mesma quantidade produz 74.

Outra vantagem da reciclagem é que o material já está pronto ao final do processo, ao passo que, quando se faz um lata com alumínio primário, é necessário adicionar outros metais, como cobre e manganês, para se chegar a liga adequada. O produto reciclado sai um pouco mais barato do que o primário, algo em torno de 3%, de acordo com dados da ABAL.

O ciclo de vida de uma latinha é relativamente curto. Em média, a cada trinta dias uma embalagem que deixa a fábrica retorna para a indústria para se transformar em outra.

O sucesso da reciclagem de latas em relação aos demais materiais é explicado também pela remuneração conferida ao catador: R$ 1,80 o quilo do metal, o equivalente a 74 unidades. A venda é feita, em geral, a um intermediário, que as repassa à indústria por até R$ 2,60 o quilo.

Para evitar fraudes e manipulações no peso da sucata, a indústria criou especificações de ensaio de recebimento. Tudo que chega é testado contra impurezas. Em média, cada quilo de material tem 90% de aproveitamento.

Todos os passos

A cadeia da reciclagem começa nos centros de coletas. Ainda neste espaço ocorre a prensagem e o enfardamento das latas. O segundo passo é o recolhimento e a limpeza, que compreende a separação mecânica e a passagem por uma esteira magnética a fim de tornar o material o mais isento possível de impurezas. Em seguida vai para a etapa de picote ou moagem e, na sequência, para o forno. O alumínio é fundido a uma temperatura de até 900°C, processo que costuma durar, em média, 4 horas.

Algumas vezes, o metal segue em estado líquido mesmo para os fabricantes de peças ou latas. O transporte é feito em uma espécie de tanque chamado cadinho, que suporte até sete toneladas.

Fonte: Revista Oesp /AE

