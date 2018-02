Mapa da ronda

Bruno Lupion, do estadão.com.br

Começamos a montar mapas com nossas andanças noturnas, onde você poderá ver as fotos e ler as notícias registradas no local exato em que ocorreram.

Dá para saber por quais ruas passamos, onde nos perdemos e até em qual boteco fizemos o lanche, pois ninguém é de ferro. Se você der zoom no local do fato, conseguirá notar as idas e vindas a pé atrás de entrevistas, personagens e testemunhas.

Em média, rodamos cem quilômetros por noite e conseguimos visitar até três cidades diferentes da região metropolitana, sempre em busca da notícia. Com o apoio decisivo do senhor trânsito, que tira férias de madrugada!

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Selecionamos abaixo um exemplo, da ronda de ontem. Clique na imagem para acessar.

Acompanhe o arquivo das nossas rondas diárias.