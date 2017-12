Prosa Curta

Tchau querida e outras histórias

Tchau querida e outras histórias Carlos Eduardo Gonçalves 12 maio 2016 | 13:04 Tempos conturbados. Ódios saltitantes. Mas e as raízes disso tudo? Pouco faladas, as gargantas secas com euforias e tampadas pelas choradeiras. Os vieses — os de todos, não me excluo, tive raiva grande também no dia da nomeação do Aquele – que ofuscam. Empobrecendo o debate, certamente.