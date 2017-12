A moça da limpeza, numa feira de livros instalada no hall de entrada. Eu a via da escada. Parou de varrer o chão por uns instantes e foi até uma das estandes abarrotadas. Com a vassoura encaixada debaixo do braço, ela folheava um livro infantil. Depois de pouco ela o fechou, e passou a acariciar-lhe a capa, olhando para um ponto indefinido a sua frente. No que pensava, me perguntei? Numa criança? Nela mesma quando criança, sem livros?

