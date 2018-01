A psicologia do aprendizado

Vejam esse exemplo incrível: o governo Dilma I focou em incentivar certos setores da Economia e em tacar lenha nos gastos. O resultado não preciso dizer, vocês leem jornal.

Quem estuda Economia sabe que essas estratégias quase nunca funcionam: beneficia-se um setor à custa de outros e/ou dos consumidores.

O país não fica mais rico. Crescimento econômico não se constrói por decreto.

Pois bem, agora andam falando em reeditar a brincadeira. Dizem nas alcovas, em sussuros tenebrosos, que sairá um pacote para o setor automobilístico! Como se já não tivéssemos muito trânsito, poluição e acidentes fatais por conta do excesso de carros.

Mas desvio-me. Meu ponto aqui é: por que não se aprende com os erros do passado recente, com as evidências empíricas que gritam a nossa frente, com a evolução — aos trancos e barrancos — da ciência econômica?

Um motivo é: ninguém gosta de ver suas ideias caírem por terra porque isso pode sinalizar incompetência, e se descobrem sua incompetência, humm, podem te demitir, sua renda cai, e a Rainha se afasta de você. Outro motivo é: ninguém gosta de ver suas ideias caírem por terra porque isso dói muito. Ponha-se no lugar de um economista heterodoxo que aprendeu economia lá nos anos 1970 e esforçou-se tremendamente nessa vereda (equivocada). O que ele sabe, em certa dimensão, define-o como pessoa. Convenhamos, é doloroso demais admitir que você gastou décadas da sua vida pensando torto. É muito dolorido esse processo de despersonificação e, portanto, poucos conseguem suplantar tamanho desafio, poucos conseguem incorporar um alma verdadeiramente científica, aberta.

E isso me leva aos nossos jovens. Os jovens, em sua maioria, ainda não se afirmaram intelectualmente; eles estão no processo, no comecinho. Portanto, mudar não é tão sofrido assim. Eles são passionais, usam camisa do Guevara, querem um Brasil melhor e, em geral, pensam de modo equivocado (culpa do nosso currículo em história e geografia, materias que são ensinadas unicamente sob o prisma marxista; e culpa do curriculo de ciências também, que não ensina às crianças noções de método científico).

O raciocínio científico, no jovem, é ofuscado pelas suas paixões. Já vi muitos desses pela frente, nos vários cursos de Introdução à Economia que ministrei. Eles querem salvar o mundo! Mas são seduzidos por respostas fáceis — e invariavelmente erradas.

O desafio aqui é duplo: precisamos manter acesa a fogueira da revolta nos seus corações, e ao mesmo tempo temos que conseguir incutir um pouco de lógica econômica/científica na cabeça deles. Sua empolgação não pode ser capturada pelos sofistas de plantão (e no Brasil há muitos), sempre apresentando soluções sedutoras para problemas complexos.

O futuro do país depende disso.