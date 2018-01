Algumas perguntas

Não é curioso que “emblezzement” em inglês signifique desvio ilícito de dinheiro? E que “cou” em Frances seja pescoço?

Sabia que quando você esta tendo um ataque de pânico/ansiedade, seu coração não está batendo mais rápido, apesar de você achar que está sofrendo um enfarte?

Você já se perguntou onde você estava quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial?

Não é estranho pensar que todos vamos morrer sem saber ao certo o que acontece depois?

Não é esquisito que ao ler “O Som e a Fúria” você não compreenda nada até a página 100 (mais ou menos) e depois passe a entender tudo?

Não te parece no mínimo curioso que você e o cara do Estado Islâmico são bichos extremamente próximos, geneticamente falando feitos do mesmo material!?!?

Sabia que eu conheço uma pessoa que diz se lembrar de quando tinha 11 meses e mamava no peito da mãe, a quem ele mesmo chamou de uma “puta espanhola”?

Será que você pensa que só existe vida nesse planeta, com milhões e milhões de sistemas solares por ai? Mas, por outro lado, você acredita em E.Ts (phone home)?

Se as pirâmides do Egito e outros lugares na América do Sul foram construídos por seres de outros planetas, por que eles não vem construir outras coisas agora?

Você acha que você é “normal”?

Será que é verdade mesmo que no 7 de setembro o D.Pedro I estava com uma baita diarreia?

Você sabia que o Otto M. Carpeaux chegou no Brasil já bem adulto e escreveu volumosa obra em português sobre a literatura ocidental? Se você tiver 40 anos e se mudar agora para a Áustria será que você conseguiria escrever uma obra volumosa em alemão antes de morrer?

Sabia que o J.Mindlin leu “Em Busca do Tempo Perdido” (umas 3.500páginas) cinco vezes? Mas só foi ler “Os Miseráveis” com 60 anos de idade?

Já parou para pensar que os Dinossauros habitaram a Terra por milhões e milhões de anos e que agora a mesma Terra é habitada por nós humanos que não saímos da frente do Tablete e do Ipad?

Vocês viram aquela coisa da luz/fogo que as sondas norte-americanas captaram em Marte? Não é reflexo do sol e não é a outra sonda. Será que é coisa de ET?

E se o Donald Trump ganhar as eleições no ano que vem? Será que ele manda invadir a China?

Sabiam que eu tinha um amigo que falava que o Marco Maciel lembrava o Chile?

Você ainda está ai, lendo isso aqui? Hein?

Você também ficou com preguiça de ler “As Benevolentes”, aquele romance francês de mil páginas, pensando que para ler mil páginas talvez valesse mais a pena reler ou ler Irmãos Karamazov?

Você também está angustiado por não saber direito alemão, mas não tem o que possa ser feito em relação a isso pois o tempo no seu dia-a-dia é limitado e há muitas outras coisas para fazer e estudar?

Sabia que não foi o De Gaulle que disse “Le Bresil n´est pas un pays serieux”, mas sim um assessor dele (eu não sabia, aprendi lendo o Lanterna na Popa, do Bob Fields)??

Você sabia que se para deixar uma coisa no ar num texto qualquer você escreve .. , isso está errado? Disseram-me que precisa ser … (ou seja três exatos pontinhos, nem dois nem quatro).

Não te parece um absurdo que no concurso da Amazon/O Globo de contos 6500 pessoas tenham se inscrito, e que os preços dos contos em e-book variem de 0 até 40 Reais???

Você sabia que quando o Machado de Assis estava morrendo alguém mencionou chamar um padre e ele disse: “Não, seria uma hipocrisia”?

Não é absolutamente bizarro que o menor cara do mundo caiba no sapato do maior cara do mundo? Você nunca viu essa foto?

O que você disse aí? Ah, tá bom, chega então. Vou andar de bicicleta que aqui só está escurecendo 9 da noite. Mas você sabia que daqui a alguns meses vai escurecer às 4 da tarde?