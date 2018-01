Anafalbetismo lógico

Não há como escapar de um rodízio de água. Disseram — uma fonte do governo — que é provável que tenhamos 4 dias sem água e 2 com água.

Ao que um famoso comentarista de rádio e TV retrucou mais ou menos assim: ” 4 dias sem água e 2 com, ok, mas não disseram pra gente o que acontece no sétimo dia da semana, porque 4 + 2 dá 6, mas a semana tem 7 dias”.

É aterrorizante.

Dias com água mais dias sem água não precisam dar 7 !!!!! Podem somar 3, 13, 44, 391, sei lá!

Se o cara do governo tivesse dito: 2 dias sem água e 1 com, aí talvez por 3 estar longe de 7, o senhor em questão não emendasse comentário tão pouco inteligente.

A propósito, há uma vantagem no fato da soma não dar 7, que é esse: a falta de água não cai sempre nos mesmos dias da semana.

As pessoas precisam de mais treino de matemática e de lógica, desde pequenas.