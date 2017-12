André Singer, shame on you !

Que horror o texto do André Singer na Folha de São Paulo. Que vergonha. Interesse pessoal ou ingenuidade intelectual? Não sei dizer, mas sendo também professor titular da USP, enrubesci ao ler a peça desaforada. “Partido da Justiça”, “Batalha Final”, quanta bobagem dita em defesa de um camarada sobre o qual pesam tenebrosas acusações…

Singer, o PT não tem o monopólio da honestidade, da ética e da preocupação com os pobres. Muito pelo contrário, a realida…de dos fatos — que vocês tentam a todo custo negar — sugere que o PT tornou-se um partido de gente arrogante e corrupta, que só pensa em se aboletar no poder. Sérgio Buarque Pai teria vergonha de ver o que aconteceu com o seu partido.

