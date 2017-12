As escolas fechadas

Quem nao gosta do PT fala mal de tudo que o Sr.Haddad faz. Quem nao gosta do PSDB fala mal de tudo que o Alckmin faz.

O debate vira briga de clube.

A coisa de fechar escolas, por exemplo. Nao tenho conhecimento dos detalhes da operacao, e acredito que pode ter sido tudo mal implementado mesmo.

Mas fechar escolas e relocar graus nao eh por definicao algo necessariamente ruim. Escola especializada por grau, por exemplo, esta longe de ser uma coisa ruim. Nos EUA as escolas sao divididas exatamente assim: as de ensino basico separadas das de ensino medio. Criancas menores e adolescentes tem (com acento) necessidades razoavelmente diferentes, dao problemas diferentes e nao necessariamente interagem de modo positivo. Especializar nao soa, portanto, ruim.

Mais: imagine que numa dada regiao morassem vinte anos atras 10000 adolescentes e 10000 criancas menores. Mas apos mudancas demograficas, a regiao tenha hoje em dia 18000 criancas e 2000 adolescentes. Sob o ponto de vista da oferta de educacao, faz sentido essa regiao transformar algumas escolas em escolas somente para criancas? Sim, faz. Mas isso nao vai implicar que alguns adolescentes precisem mudar de escola? Sim, e esses vao ser prejudicados mesmo. Mas nao da pra tapar a verdade, pois na situacao desse exemplo ficticio, se nao mudamos os adolescentes de escola, estamos prejudicando muitos milhares de criancas.

E as vezes faz sentido fechar escolas muito ruins? Sim, se for muito dificil transformar toda estrutura de governanca, eh possivel que seja melhor fecha-la e mandar os alunos para uma escola melhor. Isso vai prejudicar os alunos da escola melhor, dado que a razao professor/alunos cai? Sim, mas de novo, o status quo nao eh sem custos, como as pessoas parecem pensar.

A tese de que o governador fechou escola para economizar gasto me soa amalucada.

A proposito, apoio totalmente o Haddad na questao das faixas de onibus e dos limites de velocidade.