Um assalto comum, no Brasil, num canto qualquer, não importa muito onde

— Passa a carteira!

— Não senhor, já sou roubado todo dia em grande escala, em grande estilo. Não aguento mais. Vira esse cano pra lá.

— Como é?

— Você não lê jornal, não, seu desinformado?

— “Como é”?

— Assaltaram a Petrobrás, meu caro, distribuíram seu imposto, que você paga com suor de cada assalto, para um bando de políticos!

— Mas a Petrobrás não cobra imposto, moço.

— Não diretamente, mas usou dinheiro para pagar corrupto, e dinheiro dela é em parte dinheiro seu, meu filho, pois o Estado é dono de muitas das ações da Petrobrás. Ademais, você tem dinheiro em bolsa?

— Tenho, um pouco só, mas tenho. Tá rolando muita incerteza macroeconômica…estou focando em fundos DI e em Dólar. Foi o Zé do Fumo que me deu a dica.

— Pois com esses escândalos todos aí, as ações da Petro já caíram quase 50%. E tem o preço do Petróleo nos mercados internacionais tirando mais ainda a lenha da fogueira. Descobriram Xisto nos EUA, e aí o petróleo desabou lá fora.

— Isso do lado da oferta, moço, mas além disso tem o crescimento mais fraco na China. Quem me disse foi o “china”, um bro meu.

— Pois é, isso tá pesando também. Eu já perdi uma boa grana.

— Lamento, lamento mesmo. E para piorar, e apesar de tudo, eu preciso mesmo te assaltar. Desculpa aí, não tem jeito.

— Eu entendo, mas me promete uma coisa?

— Sure man!

— Que você junta uma galera e vai atrás dos implicados no Petrolão, pega a grana deles, entra num helicóptero, e distribui aleatoriamente lá de cima?

— Deal.