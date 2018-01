Carta ao senhor J.

Sua missiva me alcançou essa manhã, estimado amigo. Dilacerante. Com pureza absoluta, ela aniquilou uma parte de mim, o pedaço podre que eu pensava ser — ah, ledo engano, pura cegueira — minha metade mais sublime. Mas agora, com sua ajuda, vejo melhor o que era apenas uma enorme fruta podre com aparência enganosa. Dimezzato, como na estória de Calvino: o bem e o mal enfim separados. Sou-lhe muito grato, meu prezado, pois agora caminho livre, sinto-me já avançando a passos largos, para um lugar menos elevado, porém mais sólido e real. A long slumbering is finally over.

