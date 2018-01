Dois homens

O homem novo parado na calçada, à frente do carrinho, curvado, ensinando a bebê a contar nos dedos. Ela respondia imitando-o, com voz angelical, quase acertando as palavras, mexendo meio sem jeito os dedos das mãos. O homem novo ali cheio de esperanças, o futuro maciço à sua frente, inocente. Passava a seu lado o homem velho (mas não tão velho), fazia exercícios?, caminhando relativamente rápido, sem olhar nada ao redor, sem ver a bebê, sem perceber que alguém logo a seu lado via o mundo com estranho otimismo. Seguiu adiante do mesmo modo que se aproximou, nem feliz nem triste, com semblante desesperançoso apenas, resignado estranhamente com tudo, apenas aguardando o dia seguinte e talvez ainda o outro passarem.

Eu que não sou nenhum desses homens e ao mesmo tempo ambos, simplesmente admirava-os.