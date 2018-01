Feliz ano velho. Isso mesmo, Feliz 2014.

2015 vai ser um fio descascado, encrencado, difícil, tortuoso, “desafiador”. Desafiador é meio ridículo, mas anda sendo bem usado — abusado? Vai ser uma naba — naba é bem melhor.

Na economia, bem, a coisa tá meio pretóide. Não existe, claro, mas preta é desgastado. Quero escrever diferente. Por quê? Explico: juros nos EUA vão subir, complicando o financiamento de nosso déficit externo grandinho, de 4% do PIB. Do outro lado, China e Europa — com quem fazemos muito mais comércio do que com os EUA — crescem menos e não devem ser sair do buraco logo. As commodities que vendemos, por diversos motivos, estão em baixa.

Xi…

O ministro novo é bão, inteligente, rápido, bem formado, fala inglês, gosta de ler. É neoclássico ! Mas isso não basta, o apoio que vem de cima parece frágil, chocho, murcho, exangue, de curta duração. Posso estar errado — tomara. E o Congresso, necessário parceiro para aprovação de medidas na área da economia, vai estagnar, afundado no lodo do Petrolão — pretóide. Politicamente, escândalos de corrupção dificultam corte de gastos e alta de impostos — “por que logo eu devo pagar a conta se andam roubando tanto por aí?”.

Segura essa, Joaquim.

Minhas poucas economias saíram da Bolsa, apertei um botão e: zás, direto para os fundos DI. Já tinha comprado uns dólares (poucos), vai dar pra dar um pulinho no exterior. Se deixarem, acho que fico por lá…