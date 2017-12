Manifesto Alexandre Schwartsman

AS tem um estilo peculiar de se manifestar, que arrebanha inimigos. O cara vai na jugular. Voce pode gostar ou nao do jeitao do rapaz, mas o fato eh que ele esta sempre certo nos pontos que levanta. E eh corajoso. Perdeu o emprego no Santander porque pressionou, corretamente, o Sergio Gabrielle, perguntando “onde esta o dinheiro?” no caso de uma das diversas invenciones contabeis praticadas pelos nosso recentes governantes. E quando fez um calculo errado sobre o orcamento paulista, se retratou. Teve a coragem de faze-lo. Sempre aprendo algo com ele.

Agora a nossa esquerda ditatorial enviou uma carta de repudio ao jornal FSP, em desagravo aa Leda Paulani, minha colega de departamento, e ao Sr. Belluzzo, um dos piores e mais agressivos economistas da historia do Brasil. Tudo por conta da Fabula economica, redigida por AS, e da qual fazem parte (ou assim parece), como Leitoa e Porco, respectivamente. Mas a carta nao eh apenas uma queixa, vejam bem voces. Ela vem com um pedido-ameaca no final. Bem ao estilo sovietico. Os signatarios querem silenciar AS, em pleno 2015!

Para comecar, Belluzzo reclamando de ofensas pessoais eh uma piada de mau gosto. Segundo, apesar do fato de muitos dos signatarios do tal manifesto escreverem em diversos jornais (FSP inclusive) barbeiragens economicas que geram danos MUITISSIMO maiores que pequenas magoas pessoais, eles seguem la, contribuindo para o empobrecimento do entendimento dos brasileiros sobre o funcionamento da Economia. Pessoas perdem emprego, qualidade de vida, sofrem com a inflacao elevada, por conta das ideias amalucadas desse grupo, que, a proposito, nao se retrata.

E se eu escrever um manifesto contra as ideias malucas que destroem a vida de milhares de pessoas por ai? E seu pedir aa FSP e ao Valor que proibam a publicacao do que dizem esses “malevolos heterodoxos “? Voces vao me chamar de ditador se eu pedir isso para o bem do pais? Vao?

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

feliz ano Velho!