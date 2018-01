No Indiano (aviso: teclado com problemas)

— A comida eh muito ardida?

— No, sir, not spicy

— Ce tem certeza?

— Not spicy, yeah, sure

nesse momento ele me olhou zombeteiro, eu percebi, as pessoas sao iguais em todas as partes do mundo, iguaizinhas, ele ria de mim por dentro, e me menosprezava

— Ok, entao vou querer.

— Enough?

— Pode por mais um pouco. Mas ce tem certeza que nao eh picante?

nem respondeu, a fila avolumava-se atras de mim, ele se impacientava, me julgava um fraco, um cara que nao aguenta pimenta eh um fraco, um homem desprezivel

— Anything else, sir? (super impaciente, quase bufando)

no fim, comi umas duas colheradas, mas a coisa fervia tanto indo garganta abaixo, que mesmo com varios copos de agua, desisti.

e quando a noite chegou, ah como eu queria matar aquele filho da mae ! not spicy neh, seu f.d.p?, eu pensava sentado horas a fio na tabua oval, ouvindo um ou outro passaro que piavam la fora em tao estranha hora (provavelmente tinham comido algo inapropriado naquele dia tambem).