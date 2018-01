Nossos jovens de esquerda precisam se modernizar

Figurinha do site dos Jovens de Esquerda.

Claríssima demonstração de analfabetismo econômico crônico. Os nobres motivos que motivam a esquerda nao servem de desculpa para tamanha ingenuidade intelectual. Se não fizermos um esforço para entender as coisas com menos paixão e mais raciocínio, o futuro de fato nunca vai chegar. Melhor que isso fosse coisa de gente do PT, propaganda politica barata, mas temo que nao.

Primeiro, eh bom que o Iphone seja mais barato. Não tem nada a ver com estabelecer prioridades. Quem estabelece prioridades para as pessoas são governo ditatoriais; acho que a esquerda brasileira não eh a favor disso. Mais, o argumento eh logicamente torto: se nos EUA Iphone fosse algo mais prioritário que no Brasil, a maior demanda por Iphones levaria a um preço mais alto nos EUA, nao mais baixo. Os EUA nao subsidia a produção de Iphones, entao o preço eh menor simplesmente porque nos EUA a produção eh mais eficiente, o que beneficia a todos.

Como alguem pode imaginar que o tratamento do câncer eh “grátis” no Brasil? E a Universidade publica!

Tratamento de câncer eh algo muito custoso: hospitalização, salario de médicos e enfermeiros, medicamentos, tudo eh caríssimo. Nao vem de Marte. Entao nao pode, logicamente, “ser de graça”. Isso eh tão obvio que chega a ser chocante ver gente pensando que pode ser diferente. O ponto, claro, eh quem paga a conta. Se quem eh tratado nao paga a conta, eh porque o contribuinte esta pagando via impostos. E, como a eficiência do serviço publico, eh baixa, pois esse nao precisa enfrentar competição, o contribuinte paga caro pelo que os outros estao recebendo em termos de assistência medica. Nos EUA, as pessoas pagam diretamente pelo seu seguro saúde (junto com o empregador), e o provedor do serviço eh um hospital que cobra pela operação. Mas como os hospitais querem atrair clientes, pois nao sao entes públicos, ha uma tendencia aa maior eficiência. O mesmo dólar compra um serviço muito melhor nos EUA do que no Brasil.

Nao, nao venha com o papo de “como fica o pobre?”, como se o pobre que no Brasil vai ao sistema de saúde receba um belo tratamento. Quer ajudar o pobre, dá mais dinheiro para ele ao inves de prover um serviço de ma qualidade!

O mesmo vale para as Universidades. Como assim grátis???? E os prédios, e o custo do terreno, e os professores, e os laboratórios, e os livros? Quem paga por tudo isso? Os marcianos?? A universidade “grátis” eh uma vergonha nacional, eh um atentado contra a justiça social. A esquerda deveria se mobilizar contra esse descalabro. Como o ensino básico é horrível no sistema publico, as crianças ricas vão para a escola privada e depois são elas que cursam as boas universidades públicas pagas com dinheiro do contribuinte, que em media não é alguém rico! Os filhos dos mais pobres, quando vão para a faculdade, em geral terminam numa instituição privada — portanto, paga– e de pior qualidade. Faz algum sentido isso??

Jovens de esquerda, o país precisa de pessoas com o coração no lugar certo, como vocês. Mas a cabeça precisa ser menos emocional e mais racional. Um módico de lógica econômica ajuda muito.