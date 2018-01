O fusca verde do vovô Alberto

Modelo ano 1970, volante gigantesco, na ponta do câmbio uma pesada bola de ferro preta de rosquear.

A imagem mais distante: eu sentado no banco de trás, meu vô no da frente, ambos comendo churros no estacionamento do Carrefour da marginal Pinheiros. Meu vô formiga, catando doces na geladeira de madrugada (faço igual, vô!)

O fusca verde foi comprado pelo vovô quando ele mudou para perto de nós, em SP. Mas logo ele faleceu, muito rápido, inacreditavelmente, imprevisivelmente. Foi-se assim de chofre, mas deixou-nos o fusca verde, que virou o carro de minha mãe.

A imagem segundamente mais distante: minha mãe no volante do carro estacionado na ladeira da rua do Colégio Doze de Outubro. Ela ali nos esperando, eu saindo por um lado da rua, minha irmã pelo outro prédio, no lado oposto. Sempre que, passando pelo portão de ferro, eu via o fusca verde estacionado com minha mãe ali dentro, lendo uma revista ou costurando, meus medos todos sumiam, as tensões associadas à manhã de aula e à luta de sobrevivência social se esvaíam naquela espécie de regaço.

Depois de alguns anos mudamos de cidade, e o fusca do vovô também se foi pela via Dutra, para o RJ. Adolescente carioca, eu não pensava naquele tempo no churros e no colégio Doze de Outubro, não pensava no meu avô e na tristeza da minha mãe. A vida coincidia total e egoisticamente com o meu presente — estranho que as memórias demorem tanto tempo para aflorar e cobrar seu espaço, deslocando com insistência o presente apenas num tempo muito futuro, afirmando-se viva e de igual importância.

E não tardou para que eu começasse a dirigir o fusca verde, escondido. Quando minha mãe não estava, ou quando dormia à tarde, eu me metia no volante e aproveitava o contorno-retorno abaulado no fim da rua do condomínio Vilarejo — nossa casa era a penúltima– para dar cavalos de pau e acelerar-freiar como um bom despirocado de 15 anos de idade: o chão marcado, o cheiro de borracha queimada, o risco de perder o controle do carro — excitações de adolescente.

A terceira lembrança de trás pra frente: um dia, numa curva, dia de chuva, com minha mãe no volante e eu e minha irmã atrás, o fusca verde rodopiou na divisa da Barra com Jacarepaguá, perto da Cidade de Deus, voltando das compras. Por segundos, tive muito medo, achei que morreríamos. Marcante demais, todos pálidos, molhados, o reboque chegando, minha mãe chorando nos abraçando. Depois disso, por anos a fio, sempre que entrávamos numa curva, assaltava-me o temor de que iríamos derrapar de novo e chocar-nos contra o meio-fio.

Há um branco na minha memória por essa época, mas tenho a impressão que, por conta do acidente, venderam o fusca verde para um parente pobre da professora Carmem, nossa vizinha. Não mais o vi. E ele seguramente não existe mais, virou uma sucata muitos anos atrás, virou outra coisa, objeto estranho, alheio a todas essas histórias.

A não ser que…a não ser que sua alma de lata também tenha batido asas no ferro velho, vô, e que, remontado à perfeição, ele tenha voltado para você, aí no meio de uma nuvem qualquer. Mas se for assim, já te deixo avisado do seguinte: quando eu chegar aí vô, vou roubar a chave e dar umas piruetas enquanto você estiver distraído comendo churros.