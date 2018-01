Em artigo recente tratando da questão das reservas internacionais, publicado na FSP, Laura Carvalho termina com uma frase de efeito. Algo como: se quisermos voltar a ser reféns do FMI e privatizar mais ainda, vender reservas é um bom começo. Laura é contra a ideia do governo de vender reservas, aparentemente.

O FMI não faz reféns. Vejam bem, não digo que a instituição sempre acerte na sua prescrição de políticas. O caso da crise Asiática é exemplo claro: não havia ali necessidade de recomendar aperto fiscal e monetário. O problema era de regulação, descasamentos de moeda e Perigo Moral levando à dívida de curto prazo em excesso. Apenas digo que o Fundo não mantém reféns, nunca os vi por aqui, nem mesmo no subsolo. Lá só tem a Gym e o lugar para as crianças ficarem.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Normalmente, apesar da nossa indefectível mania de acusar os outros, quem se mete em dificuldades muito provavelmente fez alguma lambança em nome de algum economista defunto que sequer falava o que o cara da lambança acredita ser a verdade. Congelou câmbio, gastou demais, deixou os bancos aloprarem, mandou bancos públicos aloprarem, fixou preços, bla, bla (vocês conhecem as piruetas dos “perfeitos idiotas latino-americanos”, não me estendo). Cosi via.

O FMI faz empréstimos para países em dificuldades. Em contrapartida, demanda que o país melhore seus fundamentos. Por quê? Porque ele é mau e quer ajudar os credores é uma resposta infantil, que sequer passa pela cabeça das criancinhas na creche do subsolo (medo dos pais ou sensatez?). Em artigo publicado no Journal of International Economics, em 2015, Bernardo Guimarães e eu sugerimos uma história alternativa às tradicionais para os empréstimos do Fundo em tempos de crise, em momentos onde a probabilidade de default é relevante.

Defaults destroem riqueza. A gente não sabe exatamente porque — tem algumas teorias, mas não estou com paciência para enumerá-las — mas a gente sabe que o PIB cai. Verdade, em geral o PIB vem mal das pernas já antes do default, mas cai mais após.

Ok, então é ruim para o país entrar em default. O que ele pode fazer? Humm, ele pode apertar um pouco o fiscal (segura gasto, aumenta alíquota de imposto). Fazendo isso sobra mais grana para pagar os credores qualquer que seja a evolução do PIB mais adiante; aí a dívida rolada hoje sai mais em conta porque o risco dela não ser repaga amanhã é menor. Bingo: menor risco, juro menor.

É verdade que se o PIB for muito fraquinho alguns trimestres à frente, o governo não terá grana suficiente nem para honrar essa dívida mais barata. Mas o ponto é: quanto menor o juro da dívida, mais precisa o PIB – e consequentemente a arrecadação total — ser lixongas para que a situação de default se instale.

Entendendo isso, ele promete que vai fazer o ajuste. Afinal, é para o benefício do próprio país! Mas, vixi, peraí, se for assim, logo após ele vender a dívida, haverá uma tentação a dar uma afrouxadinha, não? Mete a economia do juro no bolso e gasta mais um tantinho. Mas os russos não são zuretas — eles entendem esses incentivos. Portanto, não vão acreditar na promessa! Oh no, oh my God! Em economia isso se chama inconsistência temporal, e é um problema que aparece em diversas áreas.

O que fazer? Resposta: chama o pessoal do sequestro, quer dizer, do FMI!

Nosso artigo argumenta que o FMI e outras instituições de crédito multilateral podem ser vistos como o instrumento através do qual o devedor consegue implementar uma politica fiscal mais dura que, no fim das contas, ajuda ele mesmo (lembre-se, o default dá uma zoada no PIB, é sábio evitá-lo, e as chances do calote caem com uma dívida rolada a juro menor). Como o arranjo evita a inconsistência temporal?

A lógica é assim: o FMI faz o seguinte “contrato”: ele promete emprestar a juros subsidiados para o país em tempos de crise, mas em troca disso o país precisa praticar uma política fiscal mais dura já hoje. E ele monitora a política fiscal periodicamente, mandando um pessoal de terno ver o que o país anda fazendo. Como o benefício de ter acesso a fundos subsidiados em tempos de crise é bem grande, a “restrição de participação” do governo do país devedor é satisfeita. Ou seja, em bom português ele topa a bagaça e endurece o fiscal.

Notem: o contrato eliminou a inconsistência temporal, pois se não entregar o fiscal agora, não tem ajuda depois. E todos entendem isso, russos, belgas, armênios, sequestradores. A consequência é que o país consegue então vender dívida a preço mais alto (juro menor) já hoje, e as chances de calote, portanto, diminuem.

Carlos Eduardo Gonçalves, licenciado da USP, trabalha no Departamento de Pesquisa do FMI (mas não é sequestrador).