Aécio, o azulzinho, contra Dilma, vermelhinha. A cor das roupas deles, viram?

Pois bem, a incerteza é enorme e então qualquer palpite é arriscado. Há 3 semanas muita gente estava certa de que Marina seria presidenta do Brasil! E olha só, a moça secou de 35% para 21%…

E esses 21%, como se dividem agora? Segundo as pesquisas últimas – que erraram bem, enfatize-se — 60% para Aécio, 25% para Dilma, o resto pro espaço (tem que somar hum).

No que isso resulta? Aécio = 33,5%+60%*21%=46,1%; Dilma=41,5%+25%*21%=47%.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pau a pau !

Mas, contudo, porém, sem embargo, note que Aécio ganha maior exposição no horário eleitoral gratuito no segundo turno, porque agora o tempo é meio a meio. Então a vantagem da Dilma de aparecer relativamente mais na telinha e no rádio vai aguar um pouco.

Vai ser apertadíssimo, tão apertado que aquela esticada no pescoço na hora de cruzar a linha de chegada é que vai definir.