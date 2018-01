Sem guarda chuvas

A culpa eh do teclado, ok? Hemisferio Norte.

Sai do predio e chovia e fazia frio e as pessoas se encolhiam e tomavam goladas de cafes quentes e aguados.

Guarda-chuva eu nao tinha, claro, e o ponto de Metro fica longe do predio. Olhei para os lados avido, mas estranhamente nao havia ninguem vendendo guarda-chuvas ou umbrellas, como na avenida paulista em dia chuvoso.

Senti falta, la no fundo do meu coracao, do guarda-chuva chines que quebra no dia seguinte, mas que por 5 reais te leva ate o metro mais ou menos seco. Aqui nao tem. Tem outras coisas, obviamente, como comida Mexicana em todo canto, burritos, por exemplo, mas nao tem guarda-chuva sendo ofertado nas ruas justo quando eles sao mais necessarios.

Tenho que me adaptar. Tenho que lembrar sempre de sair com guarda-chuva na mao. Eh muito dificil, mas vou superar.