Todo mundo no celular

Sabe aquela cena: a porta do elevador abre e todo mundo la dentro esta olhando para seu cellular, como uma cambada de robos anti-sociais?

Ai eu esperei o proximo: quando ele chegou, de novo a mesma coisa. Fiquei pau da vida.

O terceiro demorou para chegar, mas quando chegou, pode crer: todo mundo la dentro olhando para seu telephone, digitando, dando risadinhas interiores.

Eu entao desisiti do elevador e enveredei pela escada, sete andares! Mas logo no primeiro bloco aparece-me um cara descendo a escada digitando no cellular. Inacreditavel. Equilibrando-se na corda bamba total, se arriscando, arriscando a vida, o future (fucking autocorrector!!) dos filhos !

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ai eu sentei no degrau, desanimado com o mundo.

Saquei meu cellular do bolso e escrevi isso aqui.