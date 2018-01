Trazes Comida?

— Bringing any food to the US?

— Nao, nao (sera que ele esta com fome??)

— Are you sure?

— Opa, sim, sim (sera que eu to com cara de fome??)

— Did you yourself pack your luggage?

— Sim (estou mentindo, sera que ele pode perceber pelo meu semblante?)

— Go ahead.

— Obrigado (pensei que o cara ia me fazer abrir a mala as 6 horas da manha…)

E foi assim que quatro sacos de feijao e cinco caixinhas de pacoca entraram na “America” nessa quarta-feira (sera que alguem ai entre voces vai me dedurar??)