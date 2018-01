– Ó grande, sublime e inalcançável mestre, litterateur et grand-savant, conhecedor das letras e das línguas, homem que já tudo leu (cerca de 10 mil livros, segundo dizem), responda-me: são poetas aqueles que cotidianamente se veem assolados por uma indizível e intraduzível Weltschmerz? É essa dor, ó inigualável, essa Angst condição suficiente para separar-se o homem ordinário do sublime? Em outras palavras: me crê poeta, ainda que da estirpe dos mixurucas?

– Não.