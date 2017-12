Anúncio de página inteira na capa do Estadão do dia 12 de janeiro de 1929: “O perfumador Vlan é o preferido para os folguedos carnavalescos…Vlan é o lança-perfume escolhido não só pela sua esmerada confecção como, especialmente, pelas suas finas e inebriantes essências. Não irrita a pele e não ofende a vista. Para reveillons, bailes, batalhas etc, somente Vlan, o perfumador da elite”.

Mais reclames de Carnaval AQUI.

Mais anúncios de 1929, o ano da grande depressão econômica mundial, AQUI.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Reclames do Estadão: A história do anúncio impresso

Instagram Twitter Facebook Pinterest